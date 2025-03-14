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早安世界》總統定調中國是境外敵對勢力 恢復軍事審判因應滲透
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波蘭總理圖斯克訪土耳其 欲強化調解俄烏戰爭角色

2025/3/14 07:44
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（中央社記者彭維楀華沙13日專電）波蘭總理圖斯克12日與土耳其總統艾爾段會面，聲稱要推動俄烏戰爭的「公正和平」，並強化波蘭與土耳其在北大西洋公約組織中的合作。

波蘭新聞社（PAP）報導稱，這場會談在土耳其首都安卡拉舉行，圖斯克（Donald Tusk）視此為「歷史性突破」，但保守派媒體卻擔憂，波蘭恐淪為國際博弈的棋子。

圖斯克在會後記者會上表示：「我和艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一致認為，土耳其應在和平進程中承擔更大責任。」

他向波蘭通訊社（PAP）補充，波蘭支持土耳其更融入歐洲，並推動其歐盟前景。會談結論顯示，波蘭與土耳其將在北約（NATO）框架內加強協作，並探索聯合推動烏克蘭和平談判的可能性，以確保歐洲東翼安全。

波蘭政治週刊wPolityce指出，圖斯克試圖借助土耳其調解俄烏衝突，可能削弱波蘭在東歐的獨立角色。並認為圖斯克此行更像是為其歐盟理事會輪值主席國身分加分，而非真正為波蘭安全謀劃。

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波蘭獨立報（Niezależna）則批評此舉為「向布魯塞爾與安卡拉低頭」，質疑土耳其在俄羅斯與北約間的曖昧立場是否值得信任。

「直言不諱」週刊（DoRzeczy）則強調與其依賴外力，波蘭何不加強自身軍力？文章提到，圖斯克雖承諾不派兵赴烏克蘭，但其計畫到2027年培訓10萬志願者，顯示其認知安全威脅，卻未解釋如何避免過度依賴外部調解。（編輯：唐佩君）1140314

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