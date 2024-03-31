日本小林製藥紅麴案 食藥署：共接獲6件相關通報

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（中央社記者曾以寧台北31日電）日本小林製藥紅麴案跨海延燒，食藥署今天統計至下午1時，共接獲6件相關通報，其中3件為使用「大研納豆紅麴Q10膠囊」，將評估攝食產品與非預期反應相關性。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累積5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

衛生福利部食品藥物管理署昨天表示已接獲3件相關通報。今天下午再發布文字訊息表示，截至下午1時，「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」已收到與小林製藥有關紅麴產品案件通報共6件。

食藥署長吳秀梅接受媒體電訪說，此6件通報為民眾通報，使用相關產品並疑似有非預期反應，但僅是病人主訴症狀，至於是否有相關疾病或症狀，仍須要進一步調查。

食藥署指出，其中包括2件健康食品，分別為「諾寶紅麴膠囊」及「大醫生技紅麴膠囊」，保健功效皆為「調節血脂」；另3件通報產品為「大研納豆紅麴Q10膠囊」、1件通報產品為「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」。

食藥署表示，將於相關資訊搜集齊備後，提送健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組會議，評估攝食該產品與與非預期反應相關性。

根據食藥署官網日本小林製藥紅麴案國內業者主動通報預防性下架資訊，累計至今天下午3時30分，共有226件通報，其中部分有提供產品收回退款資訊。

衛生福利部食品藥物管理署指出，消費者如食用日本小林製藥紅麴所製相關產品後發生身體不適，可至「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報，或撥打專線電話（02）23210594。（編輯：李亨山）1130331