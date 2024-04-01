小林製藥紅麴案通報11件 衛福部1週內公布求償程序

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）日本小林製藥紅麴案跨海延燒，衛福部食藥署最新統計共11件相關通報，其中1人吃到日本購入的小林製藥紅麴膠囊。部長薛瑞元今天說，專案協助受害消費者，1週內公布求償程序。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累積5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，新增接獲5件相關通報，「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」已收到與小林製藥有關紅麴產品案件通報共11件，其中包括3件健康食品，分別為1件諾寶紅麴膠囊及2件大醫生技紅麴膠囊，保健功效皆為調節血脂。

食藥署資料顯示，8件通報的一般食品產品，分別為3件大研納豆紅麴Q10膠囊、2件達摩本草納豆紅麴素食膠囊、1件御熹堂日本專利紅麴納豆Q10、1件紅景天納豆紅麴膠囊，甚至有1件吃到小林製藥紅麴膠囊，是從日本購入。

立法院社會福利及衛生環境委員會議邀請衛福部等單位就「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。多名立委提到，這次通報案件有取得台灣「小綠人標章」健康食品，如何協助受害消費者跨海求償。

薛瑞元表示，小林紅麴事件確實可能在台灣出現系統性風險，消費者可向國內製造商求償，衛福部規劃透過專案模式，協助受害消費者，預計最快1週內公布相關求償程序，整起案件還在釐清中，將累積個案進一步處理。

行政院消保處至今接獲18件申訴案，消保處長鍾瑞蘭說，根據消保法規定，不論是製造商、輸入商或經銷商需要負起相同責任，民眾可從企業經營者、消保團體、地方消保官等3種管道申訴，滿20人以上可提起團體訴訟。（編輯：管中維）1130401