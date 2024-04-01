台灣首見米酵菌酸中毒 納入常規檢驗待評估

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）寶林茶室食物中毒案，台灣首次驗出米酵菌酸毒素，立委關心是否成為食品常規檢驗。衛福部長薛瑞元今天表示，尚未確定毒素源頭，「是調查重點」，待結果出爐再決定是否納入。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部等單位就「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委林淑芬認為，仰賴業者自律不可行，應該考慮將米酵菌酸納入未來食品常規檢驗。

國民黨立委洪孟楷提到，台灣過去無常備米酵菌酸標準品，這次事件仰賴彰化基督教醫院唯一的標準品過關，但事實上，臨近台灣的中國、東南亞等國家地區曾發生米酵菌酸食物中毒事件，台灣應該將鄰近國家發生過、有案例的食品檢驗標準品超前部署、優先備妥。

薛瑞元表示，寶林茶室食物中毒怎麼發生的，現在都還不知道，必須先釐清是哪個操作環節出問題，才會產生出米酵菌酸，這是調查重點，有可能調查出來，但也可能調查不出來，「這就事情嚴重了」，是否成為食品常規檢驗仍待評估。

薛瑞元說，國際之間存在的食品檢驗標準品共有2萬多種，「我們不可能都準備」，衛生福利部食品藥物管理署備有7000多項標準品，研擬重新檢討，預計舉行委員會議，由專家協助檢視，預計起碼需要2至3個月內才能完成評估。

另外，近期食安事件不斷，仰賴食安稽查人員加班守護民眾吃下去的食品，人力不足問題成為立委關注議題。國民黨立委陳菁徽建議調高薪資，提供更完善的工作待遇，留住現有人才，同時吸引更多新血。

薛瑞元表示，這個問題很難單純用調整薪資解決，食安稽查人員最大問題是人力擴充，總員額由人事總處管理，再加上稽查員隸屬地方政府，同時需要地方政府願意擴充員額。（編輯：管中維）1130401