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寶林茶室案
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寶林茶室案3/134
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中市府稽查28家南洋料理餐廳 1家未投保開罰

2024/4/1 16:45（4/1 17:01 更新）
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台中市食安處稽查人員執行「粿條及河粉類餐飲業聯合稽查專案」，截至3月31日，稽查28家南洋料理餐廳，查核重點包括食材來源、保存環境、製程環境衛生、產品標示、產品責任保險有效期等項目。（食安處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月1日
台中市食安處稽查人員執行「粿條及河粉類餐飲業聯合稽查專案」，截至3月31日，稽查28家南洋料理餐廳，查核重點包括食材來源、保存環境、製程環境衛生、產品標示、產品責任保險有效期等項目。（食安處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）「寶林茶室」食物中毒案，台中市政府執行「粿條及河粉類餐飲業聯合稽查專案」，截至昨天共稽查28家南洋料理餐廳，其中太平區「泰好泰式料理」因未投保產品責任險，依法裁罰。

台中市食安處今天發布新聞稿表示，自3月29日起執行第二波「粿條及河粉類餐飲業聯合稽查專案」，截至昨天稽查28家南洋料理餐廳，太平區「泰好泰式料理」因未投保產品責任險，將依法裁罰新台幣3萬至300萬元。

食安處表示，稽查對象為販售粄條及粿條的異國料理熱門餐廳，包含蘭那泰式餐廳、熱浪島南洋蔬食茶堂及裴越南河粉等28家知名餐飲店家，查核重點包括食材來源、保存環境（保存條件、完整覆蓋、原料有效日期等）、製程環境衛生（人員、設備及環境衛生）、產品標示、產品責任保險有效期等項目。

食安處說明，太平區「泰好泰式料理」因未投保產品責任險違反食品安全衛生管理法規定，將依法裁罰。另常見缺失包括人員未提供體檢報告、食材未完全覆蓋及食材未離地等不符食品良好衛生規範準則項目，現場要求限期改善，後續複查如仍未合格，可依違反食品安全衛生管理法規定，處6萬至2億元罰鍰。（編輯：黃世雅）1130401

寶林茶室案
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寶林茶室案 緯創軟體員工用餐後食物中毒
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