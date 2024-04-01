寶林茶室案 緯創軟體員工用餐後食物中毒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北1日電）寶林茶室食物中毒案件引起各界關注，代工廠緯創集團旗下資訊服務商緯創軟體今天證實，一名馬來西亞員工在寶林茶室用餐後，也遭遇食物中毒，緯軟已在內部發起募捐為員工集氣，將協助員工治療與復原，盡快重返生活軌道。

緯軟發布聲明表示，已在第一時間與員工家屬取得聯繫，現在主要由員工弟弟照顧，緯軟也會確保員工與家屬能夠得到最及時的支援和幫助，盡力幫助他們度過難關。

緯軟指出，「我們衷心期盼同仁早日康復，後續也將支持與協助同仁的治療與復原，幫助他盡快重返生活軌道。」

緯軟人資部門今天稍早發出內部信，提醒注意食品安全，並表示為了支持食物中毒的員工及家庭，將於4月1日至3日在汐止辦公室前台設置捐款箱，鼓勵捐助，為中毒員工加油打氣。

衛生福利部今天公布，截至上午10時，寶林茶室食物中毒案累計通報31人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人住一般病房、21人返家休養。台北市信義店含輕症病例累計14人驗出米酵菌酸陽性，饒河店2個案皆為陰性。（編輯：張均懋）1130401