寶林分店保險皆過期 北市再罰100萬元

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）信義區寶林茶室食物中毒案，北市針對寶林4家分店保險皆過期再開罰新台幣100萬；市長蔣萬安說，北市無新增案例，相關趨勢顯示特定時段與同類食品，案情沒有外擴、毋須恐慌。

台北市信義區寶林茶室發生食物中毒案，北市府下午針對最新進度召開記者會。

蔣萬安表示，針對寶林4家分店保險都過期一事，衛生局再開罰100萬元；而北市個案今天無新增，從趨勢與相關數據統計來看，案例都是特定時段區間內、固定場所與同類型食品，累積到現在沒有外擴現象，民眾不用過度恐慌。

衛生局長陳彥元表示，4名加護病房重症病患，從生理監測指標來看都還是嚴重肝衰竭，腎衰竭狀況也未見改善，4名病患都沒有尿液或非常少「腎功能幾乎完全消失」，醫療團隊持續用支持療法如洗腎等維持生命。

陳彥元說，照護團隊交流討論治療方法，發現可能需要前面2名死者病理資料，因此衛生局即刻跟中央聯繫，透過士林地檢同意後跟法醫研究所取得相關資料，正以最快速度辦理中，讓臨床照護團隊更精準評估是否需移植及未來照護方向等。

媒體詢問今天無新增案例，是否代表這一波案情已趨緩或不會再增加案例。陳彥元表示，可能有受害者19日就吃到有問題食物，28或29日才就醫，而25日是這系列店面供餐最後一天，若往前推、有民眾忍耐十幾天，可能後面還會有極少量案例出現，不過之前市府已經不斷呼籲，去過相關地方吃飯且有症狀民眾要盡快就醫。

陳彥元並說，28日早上請各醫療院所清查有無不明原因肝腎衰竭或敗血性休克的病患，各院都回報沒有，醫療場域裡有沒被發現寶林個案機率應該很低，但未來是否有零星案例還無法預測，但相信趨勢會越來越趨緩。

媒體追問，有10歲男童也被驗出體內有 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，是否會影響發育或有後遺症。陳彥元坦言，過去全世界關於米酵菌酸案例報告很少，甚至要培養出細菌，在學界也沒有很好的定義，這是非常罕見情況，希望在強大醫療體系支援下，若該孩童若發現不對勁就趕快就醫。

陳彥元表示，24、25日是最接近多數人吃到粿仔條的時間點，已請台大醫院實驗室檢驗衛生局24、25日2天採取的3個刀具與砧板樣本與1個廚師手部樣本，結合專家判斷才能知道污染源。

在理賠部分，法務局長連堂凱指出，新安東京產險確認寶林茶室事件包含在美食廣場「大食代」投保的公共意外險承保範圍內，保險額度也夠，支付受害者賠償額度應不成問題，只要確認寶林有賠償責任，新安東京就會出險。

媒體追問理賠初步金額，連堂凱說，依照保險法第90條，要先釐清責任才會進入討論賠償金額階段，不可能要求任何保險公司在沒釐清責任之前就要理賠，但北市針對有急用或是需要幫助的家庭，社會局皆保持聯繫，「一案一社工一律師」，讓受害者尋求法律協助時沒有經濟壓力。

至於寶林使用醬料及澱粉製品稽查情形，陳彥元說，有3家業者位於北市，共4種品項分別為醬油（工廠位於雲林縣，雲林縣衛生局調查中）、白木耳（倉儲位於桃園市，原包裝常規運送）、香菇素蠔油（工廠位於屏東縣，產品規格尚符合食安法）與粉捲粉（越南進口，原包裝出售，下游業者已掌握並調查中）。（編輯：方沛清）1130401