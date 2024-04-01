寶林食物中毒案減為29例 饒河店2人米酵菌酸陰性另案處理

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（中央社記者曾以寧台北1日電）寶林茶室食物中毒案，衛生福利部統計今天無新增通報，累計共29例。次長王必勝說，饒河店2例檢驗米酵菌酸陰性，因此列為另案處理；檢驗單位新訂購的米酵菌酸標準品已到貨。

衛福部統計，信義區寶林茶室食物中毒案件通報，至下午5時30分共29件，其中2人死亡、5人住加護病房、2人住一般病房、20人返家休養。

王必勝接受媒體聯訪表示，追蹤迄今，信義店接受已檢驗完畢的17名個案，不論輕重症，檢驗 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 均為陽性，並有6人仍在檢驗中、6人未進行檢驗。

王必勝說，考量饒河店用餐2例，檢驗米酵菌酸均為陰性，也無其他分店個案通報，因此將此2例自個案統計中扣除，作為另外的食物中毒案件，由台北市政府處理。

即起公布列表僅計入寶林信義店個案，不過王必勝指出，若後續通報其他疑似相關病例，同樣遭驗出米酵菌酸，則會列為相關個案。

目前檢驗單位使用的米酵菌酸標準品，為彰化基督教醫提供既有庫存。王必勝說，食藥署向2間國外廠商訂購的標準品已經到貨，「檢驗量能應該都不是問題」。

通報個案數由疾病管制署彙整，每天上午10時及下午5時30分統一公告。疾管署表示，因通報數明顯趨緩，自明天起，由每天公布2次調整為下午5時30分公布1次。（編輯：管中維）1130401

（疾管署提供）

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