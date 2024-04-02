北市採檢寶林茶室驗出米酵菌酸 王必勝：符合疫調推測

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）寶林茶室食物中毒案，環境驗出米酵菌酸，但源頭仍不明，衛福部長薛瑞元說，沒把握能做到證明，承諾訂出預防方法；次長王必勝則表示，環境採檢結果意味事件就在信義店的廚房發生。

台北市政府今天舉行記者會說明寶林茶室食物中毒案進展，衛生局3月24日首度前往餐廳稽查時，有採集環境及生物檢體，由台大法醫所協助檢驗，在餐廳環境檢體中驗出致病原 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，已同步將訊息轉知檢警，待完整報告出爐後正式送交。

衛生福利部次長王必勝今天接受媒體聯訪時表示，現在環境有米酵菌酸，意味著廚房應該會有證據，「應該就是在這個場地發生」，符合疫調推測，這次食物中毒事件侷限在寶林信義A13餐廳裡，不排除食藥署複驗可能性，將與檢方保持聯繫，結論交由檢方說明。

王必勝表示，今天出爐的環境樣本，是台北市衛生局24日赴現場稽查，透過環境試紙檢驗發現，與衛福部26日現場採集的檢體不同，「我們的重點是培養細菌，不是米酵菌酸」，既然已經在人體驗出米酵菌酸毒素，尋找能產生毒素的唐菖蒲伯克氏菌是主要關鍵之一。

衛福部昨天傍晚公布統計，信義區寶林茶室食物中毒案件通報，共29件，其中2人死亡、5人住加護病房、2人住一般病房、20人返家休養。信義店接受已檢驗完畢的17名個案，不論輕重症，檢驗米酵菌酸均為陽性，但食材檢體皆呈現陰性。

針對外界擔憂寶林茶室食物中毒事件恐成為懸案，薛瑞元今天出席「113年優化兒童醫療照護兒童節記者會」，會前接受媒體聯訪時表示，沒有把握能做到證明，但還是會透過現有科學證據產出推論，例如可能狀況是什麼、最可能是什麼樣等，不論是否以懸案作結尾，一定有預防機制。

至於有專家提出將粿條放2至3天模擬，再次檢驗的建議，薛瑞元說，這要能確認真的還原當時狀況才有意義，前提是要還原唐菖蒲伯克氏菌的特定環境，新一批粿條不含菌，可能也養不出米酵菌酸。（編輯：陳政偉）1130402