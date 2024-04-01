米酵菌酸產生有3條件 王必勝：考慮改名避污名食材

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（中央社記者曾以寧台北1日電）寶林茶室食物中毒案為國內首次驗出米酵菌酸，強烈毒性引發民眾恐慌。衛福部次長王必勝指出，其產生有3大條件，過往案例也少，將與專家討論是否改名，以免污名化米製品。

衛生福利部今天公布，截至上午10時，寶林茶室食物中毒案累計通報31人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人住一般病房、21人返家休養。台北市信義店含輕症病例累計14人驗出米酵菌酸陽性，饒河店2個案皆為陰性。

王必勝今天接受廣播節目「POP撞新聞」採訪，以饒河店病例沒有驗出米酵菌酸，其中1人食用的是咖哩仁當而非粿條，且臨床症狀也與其他人不同、肝指數較正常等3大證據指出，事件是在信義區百貨店，於3月19日到24日間的特定時空發生，沒有外擴跡象。

近期民眾開始擔心很多其他食物會不會也有問題，王必勝表示，米酵菌酸要產生有3大條件，因此過往案例也非常少，民眾不用過度恐慌。

米酵菌酸產生有3大條件，王必勝說明，首先要有唐菖蒲伯克氏菌的特定亞種，此菌過往在台灣沒有紀錄，雖然產生的毒素很強，但也不是強勢細菌；第2，此菌多是污染澱粉、椰子類；第3，是要在溫度攝氏22到33度的中性環境，食物有輕微發酵情況下，才會產生。

「米酵菌酸」的名稱讓不少民眾擔心，米食是否也會產生此毒，部分餐廳更直接停售米粉等米製品。

王必勝說，米酵菌酸是中國等地使用的名稱，為避免污名化國內常用主要食材、造成民眾誤會，預計本週將舉行專家會議，討論是否改從英文Bongkrekic Acid音譯叫「邦克拉克酸」，改名為「椰黍菌酸」也獲討論，但也擔心椰子、玉米等食材受影響；並將討論因應唐菖蒲伯克氏菌的食材保存原則等作法。

台灣科技媒體中心亦邀請國內專家就此次事件解析並發布媒體資訊。中興大學生物科技學研究所教授孟孟孝指出，米酵菌酸可能出現在許多發酵製程不良（多為家庭自製產品）、鹽濃度低、油脂量高、食品保存條件不佳的食品中。

孟孟孝指出，低溫、高濃度食鹽、和醋酸能抑制毒素產生；台灣家庭自己烹調的米飯、米粉等被污染的機率極低，家中米食料理如果存放冰箱，1、2天內即食，不須過度擔心。（編輯：張雅淨）1130401