寶林案增1輕症累計30例 專家會議3日討論唐菖蒲伯克氏菌
2024/4/2 18:43（4/2 19:30 更新）
（中央社記者曾以寧台北2日電）寶林茶室食物中毒案，衛生福利部統計今天新增1例通報，並有2人病況好轉。衛福部次長王必勝說，明天將再次召開專家會議，了解產毒細菌唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型是否在台分布。
衛福部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室案累計通報共30例，其中2人死亡、4人住加護病房、2人住一般病房、22人返家休養。與昨天傍晚通報情況相較，新增1例13歲女性，3月23日食用粿條後出現腹痛症狀，到醫院就醫後返家休養。
此外，案14自加護病房轉一般病房、案30自一般病房改為返家休養。衛福部疾管署發言人曾淑慧說明，按照醫療常規，2人都是病況有所好轉，才會轉為一般病房或返家休息。
至於患者採檢狀況，王必勝接受媒體電訪表示，在信義店用餐並接受採檢的患者，再增5人檢驗結果出爐，累計已檢驗完畢22人，全部皆有驗出米酵菌酸。
王必勝說，明天將再次召開專家會議，針對會產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型，是否存在於台灣自然界、生活中、分布情況如何，及是否要進行研究計畫調查。
王必勝說明，因國內吃相關食物機會很高，民眾會不安心，「我們身邊有沒有這個東西，或者是偶發帶進來的，要調查過證據才知道」，因此將邀集食品、毒理、微生物、臨床醫療、食品檢驗等專家，及衛福部食藥署、疾管署、農業部農糧署、農試所、環境部化學署、台北市政府、新北市政府等機關共同討論。（編輯：管中維）1130402
延伸閱讀寶林廚師手有米酵菌酸 台大法醫所：可能接觸毒素食材 下毒機率低寶林茶室店內與人員手部驗出米酵菌酸 蔣萬安：確認餐廳有責任寶林食材第一時間沒帶回惹議 北市：規定未要求米酵菌酸產生有3條件 王必勝：考慮改名避污名食材米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
- 寶林案增1輕症累計30例 專家會議3日討論唐菖蒲伯克氏菌2024/04/02 18:43
- 2024/04/02 17:30
- 2024/04/02 16:16
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
寶林廚師手有米酵菌酸 衛福部赴家中採檢盼釐清毒素源頭