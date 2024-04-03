寶林環境細菌檢驗8件皆陰性 放粿條冰箱等未發現
2024/4/3 10:36（4/3 10:51 更新）
（中央社記者陳婕翎台北3日電）寶林茶室食物中毒案，衛生福利部食藥署今天公布，環境檢體3月28日採樣8件，包含菜刀、砧板、香蘭葉剪刀、存放粿條的冰箱層架等，會產生米酵菌酸
毒素的唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型皆為陰性。（編輯：陳政偉）1130403
米酵菌酸小百科
米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。
- 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。
- 症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。
- 治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
- 預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。
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