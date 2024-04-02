蔣萬安：寶林茶室生物跡證驗出米酵菌酸 途徑待釐清

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）寶林茶室食物中毒案出現新進展，台北市長蔣萬安今天說，在餐廳環境、人員手部等環境及生物跡證中驗出米酵菌酸，可確認寶林對此案負有責任，但毒素源頭及途徑仍在積極調查中。

台北市政府今天舉行記者會說明寶林茶室食物中毒案進展，蔣萬安表示，衛生局3月24日首度前往餐廳稽查時，有採集刀具、砧板等環境檢體，及人員手部生物檢體，並請台大法醫所協助檢驗。

蔣萬安指出，台大法醫所昨天晚間回報，在這些環境及生物跡證中驗出米酵菌酸陽性反應，因此可確認寶林茶室責任跑不掉，此訊息已同步轉知檢警，並待完整報告出爐後正式送交。

對於米酵菌酸的源頭及途徑，蔣萬安說，細節還在積極調查中，目前警方正透過監視器畫面還原現場，中央也全力培養毒素，試圖從各項產生條件中來研判來源。

法務局長連堂凱補充，環境及手部檢體驗出米酵菌酸陽性後，就可以確定此案是發生在寶林茶室內的食物中毒事件，接下來就會開始跟保險公司討論理賠程序，並協助向衛生局及實驗室索取相關資料。

此外，衛福部次長王必勝判斷中毒原因應是已用完的前批粿條，衛生局長陳彥元對此表達認同，陳彥元說，因所有病例的共同點就是吃了粿條，所以粿條最有可能具疑慮，「這在判斷上沒有疑義」。

衛生福利部昨天傍晚公布統計，信義區寶林茶室食物中毒案共通報29件病例，包含2人死亡、5人住加護病房、2人住一般病房、20人返家休養。目前累計14人驗出米酵菌酸陽性，但食材檢體皆呈現陰性。（編輯：張銘坤）1130402