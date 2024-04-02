新北新莊頤品宴會廳疑食物中毒 62人腸胃不適9就醫

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（中央社記者高華謙新北2日電）新北衛生局今天說，3月26日及27日共2201人到新莊頤品宴會廳用餐，有62人腸胃不適，其中9人就醫，症狀已緩解。因疑似食品中毒症狀人數已達暫停作業標準，命業者自昨天下午起暫停作業。

新北市政府衛生局調查，屈臣氏公司3月26日及27日共2201人參加頤品大飯店新莊晶冠館春酒活動後，有62人腸胃道不適，症狀多以腹瀉為主，部分嘔吐，其中9人就醫，都未住院。

衛生局表示，3月31日接獲訊息後立即派員前往頤品大飯店新莊晶冠館稽查，並依食品良好衛生規範準則查核，針對洗滌區地面不潔及垃圾桶未覆蓋等部分缺失，已命業者限期改正，如果屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局說，由於現場已無事發當天的食餘檢體，但春酒供應菜單中，「頤品手抓海鮮盆」含泰國蝦、蟳蟹、淡菜、扇貝、小章魚、醬瓜子、德國香腸、馬鈴薯、甜玉米、黃櫛瓜、玉米筍、綠花椰，且「自製冰塊」等都屬高風險餐點與食材，因此抽樣檢驗衛生標準，如果檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，抽樣結果約2週後出爐。（編輯：李錫璋）1130402