消費者用餐後身體不適 藏壽司：缺失已改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北1日電）寶林茶室食物中毒案尚未落幕，現在又傳出消費者日前至連鎖迴轉壽司品牌藏壽司用餐後身體不適。亞洲藏壽司公司今天對此表示，下午台北市衛生局複檢先前發現的缺失，結果皆合格，此事件對公司財務與營運無重大影響。

媒體報導，有民眾3月28日前往中山區一家連鎖迴轉壽司店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，前往醫院急診遭診斷為疑似食物中毒。台北市衛生局當天進行衛生稽查，發現洗手區垃圾桶蓋子非腳踏式、煮飯機及冰淇淋機周圍有髒污等4項缺失，要求限期改善。

亞洲藏壽司發布重大訊息說明，媒體報導消費者於3月28日用餐後發生腹瀉等不適狀況，衛生局接獲通報後進行查訪，相關疏失業已改善完成，且當天用餐的其他顧客並無出現類似症狀，現場採檢已送驗，目前尚未得到確切結果。

亞洲藏壽司指出，第一時間即主動去電關心顧客，並持續追蹤顧客目前狀況；當天用餐的其他顧客，並無出現類似症狀。此事件對公司的財務與營運無重大影響。（編輯：楊凱翔）1130401