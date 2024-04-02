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寶林食材第一時間沒帶回惹議 北市：規定未要求

2024/4/2 15:31（4/2 15:51 更新）
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台北市衛生局3月29日稽查信義區寶林茶室，檢查廚房冰箱食材。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
台北市衛生局3月29日稽查信義區寶林茶室，檢查廚房冰箱食材。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）引發寶林茶室食物中毒案的米酵菌酸來源仍在追查中，有議員質疑，台北市衛生局未在第一時間帶回所有食材送驗，恐錯失最直接的證據。衛生局指出，現行規定並未如此要求。

民進黨台北市議員簡舒培昨天質疑，台北市衛生局3月24日獲報疑似食物中毒案，當天稽查時卻沒有帶回食材進行檢驗，錯失最直接的證據追蹤機會；後續藏壽司也發生疑似食物中毒案，衛生局依然只採集環境檢體，沒有帶回食材。

台北市衛生局長陳彥元今天在寶林茶室食物中毒案說明記者會表示，3月24日當天衛生局依據衛福部食藥署訂定的作業流程，先前往餐廳採集食餘，但現場沒有剩下同批食餘，所以僅採集環境及生物檢體。

他指出，現行規定並沒有要求稽查人員在第一時間就要將所有食材扣走，也許未來可以與中央及專家學者討論，是否要修改處理方式，衛生局將會遵行。

陳彥元以藏壽司近期發生的疑似食物中毒案為例表示，餐廳內當下有上百種食材、數十種成品，若未來每一案都要將所有非食餘的食材全部扣走，稽查人力勢必需要擴編。（編輯：戴光育）1130402

右為台北市衛生局長陳彥元。中央社記者王飛華攝 113年4月2日
右為台北市衛生局長陳彥元。中央社記者王飛華攝 113年4月2日
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