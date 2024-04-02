國產米製農產品無虞 農糧署籲消費者力挺

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）為免近日米酵菌酸食安事件影響農產銷售。農糧署今天表示，國內很多粿條、粄條等用玉米澱粉做的，若用台灣米製作無此問題，呼籲消費者力挺用國產米製作的國產農產品。

寶林茶室食物中毒案因多名個案皆有吃這家店的炒粿條或河粉，衝擊消費者信心。又此案的米酵菌酸有「米」字，農業部也擔心會影響消費者對事件發生以來，曾傳出有疑慮的農產品消費信心下滑。農業部農糧署代理署長暨副署長蘇茂祥說，此事件跟米沒有關係，所以已經陸續發布新聞澄清。

他並說，其實國內很多糧食業者告知，國內很多粿條、粄條用玉米澱粉做的，不是用台灣米做的，若用純米做的不會有這個問題，像是越南河粉就都是用米做的，且已有報導指出衛福部會對玉米澱粉做調查。

蘇茂祥重申，此件事跟米沒有任何相關，希望大家多多支持用國產純米做的國產米粉、粿條等米製品。

農業部主秘范美玲重申，就她的了解，衛福部會針對米酵菌酸這個名稱召開專家會議，農業部也不希望因此對國產農產品有疑慮，所以要再次澄清，不論杏鮑菇、米製品、鳳梨、木耳等國產農產，完全都沒有米酵菌酸發生，呼籲消費者放心食用。

農業部農業試驗所指出，唐菖蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli）有4種病原型，可產生米酵菌酸者為唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌（pv. cocovenenans），是不會危害農作物的，因此國內目前沒有危害農作物的紀錄。

農試所菇類專家強調，要產生米酵菌酸的條件較為嚴苛，除了需要有唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型（B. gladioli pv. cocovenenans），還需要在特殊環境條件下發酵，例如溫度須控制在攝氏22到33度、酸鹼值中性、含鹽量2%以下，並含脂質的食物中發酵1到2天才會產生，並非木耳本身就會產生此毒質；且國產木耳以鮮銷產品為主，不須泡水處理。（編輯：陳政偉）1130402