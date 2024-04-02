金鑽鳳梨最佳賞味期到 截切、鮮打果汁超商開賣

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）4月進入鳳梨最佳賞味期，農糧署宣布由鳳梨產業策略聯盟供應的金鑽鳳梨上市，並與取得HACCP等食品安全衛生認證加工廠合作，今天起包含截切鳳梨、鮮打果汁等上架統一超商銷售。

農業部農糧署今天召開「鳳富滋味 梨我好近」通路上市記者會，宣布國產鳳梨4月進入最佳賞味期，系列產品開始上架連鎖超商統一門市銷售，品項包含截切鳳梨、鳳梨鮮果汁、鳳梨鮮果禮盒等。

鮮果汁部分，農糧署副署長蘇茂祥說，在限定門市推出鮮打果汁BAR，讓民眾可喝到最新鮮的鳳梨系列果汁。

除了實體銷售，也有網購方案，蘇茂祥說，統一超商的OPENPOINT App「i划算」有推出線上優惠鮮果禮盒、果乾、果汁與果醬等鳳梨系列產品，相關產品預計將使用逾1000公噸國產鳳梨。

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這次上市的品種就是廣受國內外好評的台農17號金鑽鳳梨，蘇茂祥說，並由農糧署輔導成立的鳳梨產業策略聯盟與通過ISO22000、HACCP等食品安全衛生相關驗證加工廠合作推出，確保品質新鮮、安全安心。

農糧署補充，為媒合國產鳳梨進入市場銷售，穩定並擴大產業商機，近年來輔導農民團體、產銷班、農企業及通路業者等組織整合組成鳳梨產業策略聯盟，提升產業價值。（編輯：張雅淨）1130402