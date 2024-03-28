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輔導青農栽培新一代彩虹芭 農糧署邀民眾嘗鮮

2024/3/28 15:58
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（中央社記者蘇木春台中28日電）農業部農糧署輔導青年農民與產銷班，成功栽培出新一代彩虹芭紅心芭樂今天上市，並透過農試所合作技轉開發出紅心芭樂相關冰品，希望鼓勵消費者多選購國產水果，支持在地農業發展。

農糧署今天在位於台中市北屯區的楓康超市東山店，舉辦紅心芭樂上市活動，農糧署代理署長蘇茂祥、民進黨籍立委陳亭妃、台南青農林易辰與玉井果樹產銷班第60班班員等人皆出席，會中除展示彩虹芭紅心芭樂，另有農業部農業試驗所研發的芭樂青冰品等。

蘇茂祥會中表示，農糧署輔導林易辰與產銷班，成功栽培出新一代彩虹芭紅心芭樂，相較目前市場主流的珍珠芭，彩虹芭果實翠綠、果香濃郁、更香更脆，營養素比一般芭樂更高出許多。

此外，蘇茂祥指出，彩虹芭紅心芭樂經由農試所的合作技術轉移，推出芭樂情人冰和芭樂情人雪酪等新的冰品加工品，代表國產農業加工品邁向自主研發、創新轉型的成功典範，也希望透過活動，鼓勵消費者多選購國產水果，支持在地農業的發展。

陳亭妃說，讓好的農產品推銷到台灣每個地方，是對青農最好的鼓勵，也能使他們回到故鄉努力，透過新的加工方式，能讓水果的口感與口味更多元化，加上推廣通路，就是最棒的農業行銷。

林易辰指出，彩虹芭紅心芭樂營養成分高，產銷班透過植物醫生協助病蟲害管理，並採用友善環境方法種植，經過2年的嘗試後今年成功擴大量產。（編輯：謝雅竹）1130328

#農糧署
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