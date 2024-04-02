寶林廚師手有米酵菌酸 衛福部再赴家中採檢14件

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北2日電）寶林茶室食物中毒案，廚師手部發現米酵菌酸，衛福部次長王必勝今天表示，除寶林信義店，衛福部還赴廚師家進行環境採檢，帶回14件檢體，盼能協助釐清毒素源頭來自何方。

台北市政府今天上午公布寶林茶室食物中毒案環境採檢結果，由台大法醫所協助檢驗，在廚師手部驗出米酵菌酸。衛福部次長王必勝今天對媒體表示，3月24日台北市衛生局前往寶林信義店稽查，帶回菜刀、水果刀、砧板、及廚師手部的採樣拭子4件。

王必勝說，4月1日食藥署收到這4件拭子檢體，北市希望做唐菖蒲伯克氏菌培養，目前正進行中；同時食藥署也對檢體做米酵菌酸檢驗，結果與台大相符，4件中僅廚師手部檢體陽性。

此外，食藥署3月26日會同北市衛生局再次前往寶林信義店稽查，帶回現場35樣食材，皆未驗出米酵菌酸。28日因得知法醫解剖不幸病逝者時驗出米酵菌酸，疾管署立刻再前往寶林信義店做環境採樣，目的是做關鍵的唐菖蒲伯克氏菌培養，目前正進行中。

王必勝並指出，3月30日疾管署與食藥署配合檢警，另外前往廚師家中進行環境採檢、共帶回14個檢體，盼嘗試培養唐菖蒲伯克氏菌，以提供進一步科學證據；但因案件偵辦中，暫不便說明採檢地點為何處。

王必勝說，赴越南籍廚師家中環境採檢，主要是希望釐清唐菖蒲伯克氏菌是否是從廚師家帶至寶林餐廳廚房，細菌培養結果何時出爐，細菌培養約需要1到2週，最慢4月中有結果，將盡快進行。

台大醫學院法醫學研究所長翁德怡今天下午接受媒體聯訪表示，寶林信義店環境能夠採到的檢體盡量採樣，「都已經鉅細靡遺採過了」，檢調跟疫調人員都非常熟悉方法；至於食材採樣當然時間越接近3月19日到24日比較好，這次比較可惜的是3月26日才採樣。（編輯：陳政偉）1130402