台南稽查寶林茶室上游供應商 在來米粉廠設備不潔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市衛生局配合查核寶林茶室食物中毒案上游供應商，今天派員稽查在來米粉及番茄醬2家業者，發現在來米粉製造廠設備器具不潔、包裝未標示原產地等缺失，依相關法規處辦。

台南市衛生局新聞稿指出，今天查核在來米粉製造廠，產品原料為向國內廠商購買在來米磨成粉，並加入自行進口泰國在來米粉混合後販售，僅販售給經銷商，未直接販售給寶林茶室。

衛生局指出，現場發現設備器具不潔、未建立生產製程紀錄及作業人員未提供健康檢查等違反食品良好衛生規範準則，命業者限期改善。另外，產品外包裝未標示產品原產地，違反食安法第22條規定，將依法處辦。

衛生局指出，番茄醬製造廠產品原料來源為自行進口美國及烏克蘭番茄糊，混合製造後出貨給經銷商，未直接販售給寶林茶室，現場環境符合食品良好衛生規範準則規定。

台南市衛生局指出，另外接獲基隆衛生局通報，有民眾購買市售現成涼拌菜，拆開包裝後發現有菸頭內容物，衛生局派員會同消保官前往位於台南市的製造廠商稽查，發現內包裝區牆壁及輸送帶不潔、異常品及不合格品未設專區等違反食品良好衛生規範準則，命業者限期改善。（編輯：郭諭儒）1130402