寶林茶室案細菌培養 實驗室遇地震進度可能受影響

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部赴廚師家環境採檢帶回14件檢體，花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，食藥署表示，負責細菌培養的昆陽實驗室跳電，培養細菌進度可能受影響。

衛福部昨天傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室案累計通報共30例，其中2人死亡、4人住加護病房、2人住一般病房、22人返家休養。在信義店用餐並接受採檢的患者，累計已檢驗完畢22人，全部皆有驗出米酵菌酸毒素。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午舉行例行記者會，說明，寶林茶室檢體收集47件，分別為3月26日採檢的35件食品檢體，米酵菌酸皆未檢出；關鍵食材包含粿條、在來米粉、香蘭葉、醬油、老抽等，產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型檢驗中。

台北市3月24日至25日採樣4件環境檢體，包含越籍廚師手部檢體、砧板及菜刀等，食藥署檢驗結果與昨天北市府公布相同，僅在廚師手部檢體發現米酵菌酸；唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型檢驗中。

衛福部3月30日會同檢察官前往越籍廚師住所，採樣14件環境檢體，包含廚師手部、大門把手、冰箱把手、湯匙、水壺把手、刀具、洗臉台、床面等，唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型檢驗中。食藥署副署長林金富表示，當天是檢察官指揮辦案，食藥署提供技術協助。

林金富說，從3月31日起算，唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型培養結果大約1週出爐，但因為今天上午發生大地震，昆陽實驗室大跳電，現在還在評估災情，「如果培養細菌斷電會很慘，得從來還是得從來」，越籍廚師住所環境檢驗結果原則上由檢察官公布。

另外，粿條供應商「大粄城」檢體36件，食藥署3月27日採樣15件粄條（粿條），米酵菌酸檢驗皆未檢出；4月1日採樣共10件各類原料粉，包含麵粉、玉米澱粉、小麥澱粉、樹薯澱粉、在來米粉等，米酵菌酸及唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型皆檢驗中。

林金富表示，廠內相關米製品很少，幾乎都是玉米粉產品，強調台灣米是安全的。大粄城3月29日採樣11件環境檢體，包含儲料桶、漿桶、輸送帶前方、輸送帶中間、輸送帶後方、冷輸送帶前方、滾油區、切刀等，唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型皆檢驗中。

針對寶林茶室遭查出責任險已過期近半年，食藥署將食品業者登錄非登不可系統增設產品責任險到期日，屆期前加註警示提醒。林金富表示，本週起輔導食品業者上傳產險資料，未來將比照汽機車強制險，與金管會合作，由產險公司後台登記保險期限，預計5月起上路。（編輯：陳政偉）1130403