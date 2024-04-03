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寶林茶室案增2例輕症 通報以3月28日前發病為限

2024/4/3 18:55（4/3 19:10 更新）
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寶林茶室食物中毒案，衛福部統計3日新增2例輕症，仍有4人在加護病房。圖為位於台北市信義區的寶林茶室據點現已停業。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
寶林茶室食物中毒案，衛福部統計3日新增2例輕症，仍有4人在加護病房。圖為位於台北市信義區的寶林茶室據點現已停業。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
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（中央社記者曾以寧台北3日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部統計今天新增2例輕症，仍有4人在加護病房。疾管署發言人曾淑慧說明，考量邦克列酸潛伏期，未來通報僅記入發病時間在3月28日（含）以前者。

衛生福利部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室案累計通報共32例，其中2例死亡、4人在加護病房、2人在一般病房、24人返家休養。

與昨天傍晚通報情況相較，新增1例62歲男性，24日食用粿條後腹瀉、腹痛、嘔吐，就醫後已返家休息；並有30歲女性24日食用粿條後腹瀉，就醫後已返家。

衛福部疾管署曾淑慧接受電訪表示，32人中有31人已採檢邦克列酸（原稱米酵菌酸），其中22人陽性，其餘仍在檢驗中。

針對此次重大食物中毒事件，衛福部成立「寶林信義專案」。曾淑慧表示，為確認通報與事件有關，未來將設定通報條件；此外若連續幾天沒有新增通報，就表示專案告一段落，並會持續關注案件發展，若有非常特殊、有高度懷疑的案例，也不排除計入通報。

計入通報條件，曾淑慧說明，目前希望通報是在3月19日到26日間，曾去台北市寶林茶室信義A13店用餐者；並考量邦克列酸潛伏期最長為38小時，未來通報個案發病時間不能超過3月28日，29日以後出現腹瀉等疑似症狀者，就不計入通報。會請各區管中心轉知各地方衛生局修正後的通報條件。

台北市衛生局長陳彥元今天稍早說明新增通報個案表示，有名21歲女子在寶林茶室用餐過10天左右後到台大醫院就診，肝指數也高達1000左右，但相關資訊未出現在衛福部今天傍晚統計資料中。曾淑慧說，可能是因為通報時資料尚不完整，尚待進一步確認，預計最快相關資訊會在明天會進入通報系統，屆時再對外公布。（編輯：李亨山）1130403

（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
#曾淑慧
#陳彥元
#衛福部
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