寶林茶室案增1例入住一般病房 29人採檢陽性

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部統計今天新增1例，食用粿條後身體不適入住一般病房。疾管署發言人曾淑慧說，累計通報共33例，其中32人採檢邦克列酸，結果29人陽性、3人檢驗中。

衛生福利部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室案累計通報共33例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、24人返家休養。

與昨天傍晚通報情況相較，新增1例20多歲女性，3月22日食用炒粿條後，出現腹痛、嘔吐、噁心、全身倦怠等症狀，目前在一般病房住院。

疾病管制署副署長曾淑慧接受媒體電訪表示，現在已32人採檢邦克列酸（原稱米酵菌酸），累計29人檢驗陽性包括今天新增個案在內，仍有3人檢驗中，結果預計明天出爐。

她再次說明，考量邦克列酸潛伏期最長為38小時，寶林茶室食物中毒案的通報條件，以在3月19日到26日期間，曾去台北市寶林茶室信義A13店用餐，且在28日前發病者為主。

至於整體通報專案期限，曾淑慧表示，邦克列酸的半衰期約4天，仍持續觀察中，何時截止暫時沒有規劃。（編輯：李亨山）1130404