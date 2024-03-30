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Magnum雪糕恐含金屬碎片 食藥署：問題批號未輸台

2024/3/30 16:38
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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）食藥署今天表示，英國發出警訊，聯合利華（Unilever）旗下的Magnum經典雪糕3支裝、共5批號，裡面可能含金屬碎片，經查詢資訊管理系統（IFI），近2年未有問題批號報驗紀錄。

根據聯合新聞網等媒體今天報導，英國食品標準局（British Food Standards Agency）針對聯合利華（Unilever）旗下的Magnum經典雪糕發出警示，裡面可能有金屬碎片，有問題的雪糕為3支裝，賞味期是到2025年11月，貨品批號包括L3324、L3325、L3326、L3327和L3328。

衛生福利部食品藥物管理署透過簡訊說明，經查近2年報驗資訊，未有英國食品標準局所通知的聯合利華回收Magnum雪糕產品報驗紀錄。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，在查驗資訊管理系統（IFI）查詢，中英文品名或品牌含Magnum，且中文品名「經典巧克力雪糕」者共計2批，產地為荷蘭、土耳其，產品批號與英國通知回收產品批號不同。（編輯：管中維）1130330

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