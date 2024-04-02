113年首例侵襲性B型嗜血桿菌 疾管署：好發3族群

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（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天公布今年國內首例侵襲性B型嗜血桿菌感染症確定病例，為南部80多歲女性。發言人曾淑慧提醒，此病好發於5歲以下未打疫苗童、65歲以上長者及免疫功能低下患者。

衛生福利部疾病管制署今天公布國內今年首例侵襲性B型嗜血桿菌感染症確定病例。防疫醫師林詠青說明，為南部80多歲女性的機構住民，本身有腦中風、心律不整、高血壓等病史，未打過流感疫苗。

林詠青說，3月20日出現發燒、畏寒及呼吸喘等症狀送至醫院就醫，檢查發現白血球增加，因疑似敗血症收治住院、給予抗生素治療並由醫院通報，3月26日檢驗確診為侵襲性B型嗜血桿菌感染症，經治療後目前病情穩定，在一般病房治療中。

疾管署表示，依據監測資料，國內今年累計1例侵襲性B型嗜血桿菌感染症確定病例，與2014年至2023年同期病例數（介於0至2例）相當；2014年至2023年統計資料顯示每年累計病例數介於1至14例，其中以65歲以上為多（占53%）。

疾管署發言人曾淑慧說明，侵襲性B型嗜血桿菌感染症，主要經由人與人間之直接接觸，或吸入含有病原菌呼吸道分泌物微粒而感染；潛伏期約2至4天，初期症狀通常很輕微，經常被誤認為普通感冒。引起的侵襲性疾病好發於5歲以下未接種常規疫苗兒童、65歲以上長者及免疫功能低下患者。

林詠青指出，侵襲性疾病尤其好發於3個月至3歲嬰幼兒，少發生於5歲以上兒童，其中以腦膜炎威脅性最大，可能導致後遺症，甚至死亡。但隨常規疫苗接種，兒童感染占比降低，近10年內65歲以上病例占了將近6成。

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林詠青提醒，B型嗜血桿菌是從鼻黏膜進入體內，在鼻黏膜有受損情況下，較容易受到感染，接種流感疫苗可以降低鼻黏膜因病毒感染受損，亦有助預防續發性細菌感染。

流感疫情，疾管署說明，今年3月24日至30日門急診類流感就診人次為9.4萬人次，雖較前週下降，但仍為近10年同期次高；監測顯示近期流感病毒、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。（編輯：陳政偉）1130402