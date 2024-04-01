寶林茶室案 陳建仁：侷限單一餐廳續查污染源

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）寶林茶室食物中毒案引發社會關注，行政院長陳建仁今天表示，目前為止侷限單一餐廳單一時段所受到的暴露，屬個案情況，民眾不用太擔心，會持續調查污染源並強化未來通報、採檢。

衛生福利部今天公布，截至上午10時，寶林茶室食物中毒案累計通報31人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人在一般病房、21人返家休養。

行政院長陳建仁上午訪視苗栗頭份市后庄非營利幼兒園，針對寶林茶室食物中毒案受訪表示，這次事件要謝謝在第一線的醫師，當看到有食物中毒的病例後，警覺地詢問可能受到影響的來源，然後馬上通報，並提高警覺詢問相關的餐廳，讓整個調查有效掌控。

陳建仁指出，到目前為止， 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 中毒情況，都是限制在單一家餐廳的單一個時段所受到的暴露，所以民眾不用太擔心，「這屬於個案的情況」。經由地方政府、中央政府跟檢調單位，一起來找出可能的污染源。

陳建仁也說，政府對於食物中毒的通報、未來如何調查得更加地嚴謹，會持續強化中央與地方政府的檢體採驗以及檢驗的技術，讓所有的檢驗、通報都能夠更加順暢，以確保食品安全，也讓民眾能夠放心。（編輯：李錫璋）1130401