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新安產：信義寶林茶室案最高理賠4千萬 責任額待釐清

2024/4/1 14:11（4/1 14:25 更新）
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北市寶林茶室食品中毒案，累計多人就醫、2人死亡。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
北市寶林茶室食品中毒案，累計多人就醫、2人死亡。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
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（中央社記者謝方娪台北1日電）寶林茶室發生嚴重食物中毒案件，承保大食代廣場公共意外責任險的新安東京海上產險表示，此案在保險理賠範圍，對食品中毒責任單一事故最高理賠限額為新台幣4000萬元，已成立專家小組釐清各當事人間責任歸屬與保單關係。

台北市信義區寶林茶室發生嚴重食物中毒案件，導致2人死亡，由於寶林茶室責任險逾期未續保，針對受害消費者權益，外界聚焦房東大食代廣場及大遠百信義A13是否有責任，及保險是否可啟動理賠。

承保大食代廣場公共意外責任險的新安東京海上產險今天發布聲明表示，公司於寶林茶室食安事件發生後，隨即盤查所承接的有效保單，經查，公司獨立承保大遠百信義A13台灣大食代餐飲的公共意外責任險保單，含食品中毒責任附加條款。

新安東京海上產險指出，為釐清各當事人間責任歸屬與保單關係，公司立即成立專家小組，邀集律師及公證人一同研議。

新安東京海上產險說明，該張保單針對食品中毒責任約定單一事故最高理賠限額為4000萬元，參考消費者保護法第7條規定，企業經營者對於消費者損害應負連帶損害賠償責任，因此公司將啟動保險契約，依保單條款進行後續程序。

衛生福利部今天公布，截至上午10時，寶林茶室食物中毒案累計通報31人，其中2人死亡、5人住加護病房、3人在一般病房、21人返家休養；與昨天傍晚5時30分統計相較，無新增個案通報。此31例中包含饒河店2例，以及台北市信義區百貨店29例。

由於新安東京海上產險承保的是房東大食代廣場公共意外責任險，非寶林茶室責任險，因此僅會針對大食代廣場應負連帶損害賠償責任範圍，就相關責任歸屬啟動保險理賠，不包括寶林茶室饒河店在內。據悉，該張保單有洽再保，再保比率達7成以上。（編輯：潘羿菁）1130401

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