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寶林茶室案2/131
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寶林案延燒出席樂團聚會挨批 王必勝：私人時間從事正當活動

2024/4/1 15:17（4/1 15:51 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北1日電）北市信義區寶林茶室食物中毒案持續，國民黨立委徐巧芯指發生重大食安事件，衛福部次長王必勝出席樂團活動影響社會觀感。王必勝表示，私人時間從事正當活動，可受社會公評。

立法院社會福利及衛生環境委員會議，以「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件檢討與策進作為」為題，邀請衛生福利部、環境部、行政院食品安全辦公室等進行專題報告，並備質詢。

針對徐巧芯拿出王必勝週末參與樂團活動照片，質疑地方稽查員因寶林茶室食物中毒案加班，王必勝此時參加活動社會觀感不佳。衛福部長薛瑞元表示，王必勝利用私人時間進行私人活動是沒問題的，予以尊重。

王必勝也透過臉書表示，他是變形蟲爵士樂團的創團團員，吹奏中音薩克斯風（Alto saxophone），樂團29日晚上在咖啡廳舉辦初代團員聚會，他在晚間9時30分到11時左右前往敘舊，欣賞演出。他雖在公務機關工作，但也有私人時間，從事正當活動，可受社會公評。（編輯：李亨山）1130401

寶林茶室案
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