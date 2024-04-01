寶林保險逾期 蔣萬安：開罰金額下午出爐

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北1日電）寶林茶室食物中毒案，台北市長蔣萬安今天說，寶林保險逾期部分的開罰金額下午就會出爐；而承保美食廣場的新安東京產險，範圍若沒包含此次事件，北市會開罰美食廣場。

台北市信義區寶林茶室發生食物中毒案，後來更爆出寶林不只在稽查時拿已失效保單混淆視聽，總共4家分店的公共意外責任險及產品責任險也都被註銷。

蔣萬安今天出席「2025雙北世界壯年運動會」企業參與記者會，接受媒體聯訪被問及此事時表示，將依照食安法規定開罰，下午2時的記者會就會對外公布金額與詳情。

而遠東百貨A13美食廣場「大食代」的保險公司為新安東京產險，媒體追問新安東京稱與寶林茶室沒有契約關係。

蔣萬安說，依照消費場所強制投保公共意外責任險的實施辦法，承保範圍需包含整個美食廣場，如果有，那當然就包含此次事件；如果沒有，北市會依消費者保護自治條例，依法開罰「大食代」。

蔣萬安並表示，不管是遠百投保的國泰產險或新安東京，都會要求以對受害者最有利的方式進行相關理賠及範圍認定。

另外，為釐清相關保險理賠問題，台北市法務局今天邀集大食代餐飲公司及新安東京保險公司到北市府說明，以確認保單範圍有無涵蓋寶林茶室營業情形。

針對寶林茶室食物中毒案相關保險理賠問題，法務局長連堂凱昨天表示，已掌握寶林茶室共4家分店皆因沒繳保費，公共意外責任險及產品責任險被註銷，後續交衛生局開罰，至於受害者求償途徑，則將朝申請寶林茶室房東、台灣大食代餐飲有限公司與遠東百貨的保險理賠方式，就不需擔心業者本身財務狀況。

法務局消保官、台北市商業處上午邀請大食代及新安東京保險公司到北市府說明大食代所投保責任險投保範圍，是否涵蓋寶林茶室經營業務行為。

大食代和新安東京代表上午都由律師陪同出席會議，共計9人出席，步入會議室前都不發一語，並未回應媒體任何問題。

由於此為閉門會議，相關進度和結論，將於北市府下午記者會由市長蔣萬安對外說明。（編輯：李錫璋）1130401