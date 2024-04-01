寶林茶室案新北增1例 汐止女3/21吃炒粿條不適就醫

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（中央社記者高華謙新北1日電）新北市府衛生局今天說，寶林茶室食物中毒案新增1例是汐止區43歲女性，曾在3月21日至寶林茶室信義A13店食用炒粿條，當天出現頭痛、腹瀉、噁心等，3月30日就醫後返家休息。

新北市政府衛生局說，截至4月1日上午，寶林茶室食物中毒案新北共累計14例。

衛生局提醒，3月17日至26日曾至寶林茶室用餐的民眾，如果出現噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、腹瀉等疑似食物中毒症狀，應儘速就醫並告知飲食史，以利診斷治療。

衛生局表示，新北市府經發局市場處與衛生局持續擴大查核粄條供應商大粄城公司產品販售情形，截至3月31日已查核19家販賣業、34家餐飲業者、公有零售市場3390攤及民營攤集區1萬5008攤，沒有查到使用大粄城粄條產品。（編輯：李錫璋）1130401