寶林茶室食物中毒案 桃園副市長王明鉅籲查醬料：個案曾說很苦
2024/3/31 17:18（3/31 17:40 更新）
（中央社記者魯鋼駿桃園31日電）寶林茶室食物中毒案驗出米酵菌酸，但寶林茶室與供應商食品檢體包括粿條、香蘭葉、在來米粉的米酵菌酸皆陰性。桃園市副市長王明鉅認為，醬料可能有問題，籲中央徹查。
曾任台大醫院副院長的王明鉅今天接受中央社記者電訪表示，根據醫學文獻，米酵菌酸
源自印尼一種由椰渣發酵作成的食物「Tempeh Bongkrek」，因椰渣含大量脂肪，易產生米酵菌酸的細菌生長，因曾造成印尼大批民眾中毒、死亡，當地已禁止製造這種食品。
米酵菌酸小百科
米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。
- 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。
- 症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。
- 治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
- 預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。
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王明鉅說，椰子或玉米含大量脂肪，若製造食物過程不注意，使用了發酵過的椰肉製品，很可能產生米酵菌酸，東南亞料理喜歡添加各式醬料，椰製品更常見，製作方式和來源不能保證沒問題，因此認為醬料也應檢驗。
王明鉅指出，桃園1名中毒個案跟他說，日前晚間到寶林茶室吃粿仔條，覺得醬料很苦，粿仔條則沒什麼特別異味，根據個案提供的食物照片，餐點呈現深褐色。
王明鉅指出，從醫學文獻和中毒個案口述，加上粿條、香蘭葉和在來米粉已全數採陰、未檢出米酵菌酸，其他店家也未發生問題，讓他更加認為出問題的可能是醬料，建議中央應釐清寶林茶室的醬料成分、來源、儲放方式和廚師調製過程等，有無使用椰子或玉米成分的原料、是否產生米酵菌酸汙染。
王明鉅說，28日他參加行政院會時，也有提出這個觀點，會中行政院長陳建仁即裁示相關單位應注意醬料。（編輯：李錫璋）1130331
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