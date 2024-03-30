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解決機場櫃檯問題 越捷6/14高雄飛富國島

2024/3/30 12:04
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（中央社記者林巧璉高雄30日電）越捷航空6月14日將開航高雄富國島航線，日前因無法取得機場櫃檯求助，經民進黨立委賴瑞隆協助，越捷獲分配使用D櫃檯島。

賴瑞隆今天透過新聞稿表示，接獲越航求助，經邀集交通部民航局及各方溝通後，越捷航空順利取得機場櫃位，預計今年6月14日開航高雄富國島航線，一週4班，每週一、三、五及週日，新航線的開闢，讓新南向更多選擇。

賴瑞隆表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後各國觀光商務持續推動，南台灣入出境需求亦逐步上升，賴瑞隆在立法院總質詢時，提及桃園國際機場航點恢復至71%，航班恢復至90%；但高雄國際機場航點僅恢復至68%，航班僅恢復至72%。

賴瑞隆表示，高雄機場航線恢復速度太慢，行政院長陳建仁允諾全力督促上半年高雄航班航點全數恢復。

賴瑞隆認為，除了東北亞各航班點外，東南亞也是發展重點，除了華航新加坡復航，樂見越捷航空開航新航線，高雄機場有更多元的航點，讓南台灣出入更加便利。（編輯：郭諭儒）1130330

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