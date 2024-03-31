寶林茶室3分店責任險逾期失效 北市府：每案最重可罰300萬

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市信義區寶林茶室爆發食物中毒案，北市府追查發現，其餘3分店的產品責任險同樣因保單逾期未繳失效，將依法分別開罰，每案最重可罰新台幣300萬元。

台北市政府今天下午舉行記者會說明寶林茶室食物中毒案最新進展，台北市法務局長連堂凱表示，目前掌握寶林茶室共4家分店皆因沒繳保費，公共意外責任險及產品責任險被註銷，相關資料已交給衛生局進一步開罰。

台北市長蔣萬安說明，其餘分店包含寶林咖啡館饒河店、寶林咖啡館微風北車店、馬來西亞風味蔬食餐酒館，衛生局都會比照寶林茶室信義遠百A13店，依法分別開罰，最重可罰300萬元。

衛生局日前表示，寶林茶室A13店未依法投保產品責任險，嚴重忽視身為食品業者應盡責任，重罰200萬元。

至於受害者求償途徑，連堂凱指出，將朝向申請寶林茶室房東、大食代與遠東百貨的保險理賠方式，如此一來就不需擔心業者本身財務狀況。

他表示，明天將持續與承保大食代公共意外責任險的新安東京產險開會，釐清保險涵蓋範圍，「不會有沒錢賠償的問題，大家不用擔心」。

連堂凱指出，隨著受害者名單逐漸確認，接下來可能會啟動團體訴訟，市府一定會提供相關法律資源及協助。（編輯：戴光育）1130331