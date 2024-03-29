國泰產：遠百責任險7家產險共保 由第三方協助處理

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（中央社記者羅元駿台北29日電）台北市府指出，信義區寶林茶室食物中毒案，屬於遠東百貨投保的國泰產險範圍，將提供理賠；國泰產險晚間回應，遠百集團的商業綜合責任保險，由國泰產險主辦，總計有7家產險共保，後續會依商業保險保單條款及理賠程序，由第三方公證公司協助處理。

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台北市信義區寶林茶室食物中毒案，北市府今天下午召開記者會說明最新進度；針對保險理賠方面，法務局長連堂凱表示，今天已跟遠東百貨及其投保的國泰產險達成共識，寶林茶室事件屬於承保範圍，保單額度也夠高，受害者及家屬可從中取得理賠，不怕求助無門。

國泰產險回應，對於寶林茶室案，經查大食代廣場保單，由新安東京海上產險承保；遠百集團的商業綜合責任保險，由國泰產險主辦，另有6家產險公司，共7家產險共保，因屬責任險，後續會依商業保險保單條款及理賠程序，由第三方公證公司協助處理。（編輯：潘羿菁）1130329