地震釀7死多人傷 王必勝：花蓮啟動大量傷患機制

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，已造成7死、多人受傷。衛福部次長王必勝說，花蓮門諾、慈濟、國軍醫院都已啟動大量傷患機制，目前醫療量能尚可承受，並已請宜蘭、台東待命。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，中央氣象署地震測報中心表示，截至中午12時，已發生58次餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2。

據統計，目前全國災損傷亡共7死、至少711傷。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救中。

衛福部次長王必勝今天主持寶林茶室食物中毒案專家會議，會後召開記者會表示，目前已由災害應變中心統一管理，據稍早得到的消息後，已跟花蓮縣衛生局聯絡過，目前花蓮當地醫療量能尚可承受。

王必勝說，目前花蓮本地門諾醫院、慈濟醫院、國軍花蓮總醫院，都已啟動大量傷患機制，處理醫療需求；此外並已請台東、宜蘭醫療團隊待命，若有進一步傷亡出現會再協助。

至於是否會啟動賑災專戶，王必勝說，地震發生到現在僅數個小時，現階段各地仍在回報災損，由災害應變中心統計，尚未提出要啟動賑災專戶；若有需求，也有前例可循，可以由主管單位發起，但目前還沒有得到指示。（編輯：陳政偉）1130403