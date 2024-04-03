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花蓮強震2大樓傾斜、台9線走山 43棟屋損98傷

2024/4/3 13:28（4/3 14:05 更新）
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花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，軒轅路天王星大樓傾斜，大樓1樓因擠壓嚴重變形，現場可清楚看到屋內床架，現場因餘震不斷，牆面磁磚不停掉落。中央社記者張祈攝 113年4月3日
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，軒轅路天王星大樓傾斜，大樓1樓因擠壓嚴重變形，現場可清楚看到屋內床架，現場因餘震不斷，牆面磁磚不停掉落。中央社記者張祈攝 113年4月3日
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（中央社記者張已亷高雄3日電）花蓮外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台皆能感受明顯搖晃，造成花蓮地區多棟建築受損、台9線蘇花公路崇德段走山等災情。

交通部中央氣象署指出，地震震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里，最大震度花蓮縣6強，後續在花蓮地區持續有逾50個小區域有感地震。

花蓮縣長徐榛蔚今天前往勘災接受媒體聯訪指出，全縣有43棟屋損，其中最嚴重有4棟，3棟已全數撤離人員。另有98人受傷，已開立特別網站跟專線供民眾查詢家屬是否平安。

地震造成花蓮縣北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜，其中軒轅路8層樓高天王星大樓約20多戶住戶。消防署指出，警消獲報陸續救出22人，尚有1人失聯，持續聯繫搜尋中，軍警派員驅離現場圍觀民眾。

另外，位於花蓮市區中山路重慶路口的1棟房屋傾斜，導致有8名民眾受困，警消獲報前往，升雲梯車救援，救援過程餘震不斷，附近民眾都跑出屋外不敢進家門。

花蓮縣府統計包括市區北濱街16號、軒轅路2-2號民宅半倒、明禮路7號民宅大樓外牆鋼筋裸露，山海觀大樓及多羅滿大樓受困人員已全數撤離，另有多處房屋有水管破裂漏水、外牆磁磚掉落砸到地面車輛、橋面凸起、民宅瓦斯外洩、牆壁裂開等。

蘇花公路崇德段台9線169公里處則受地震影響出現走山。徐榛蔚說，由於蘇花公路跟清水橋已斷裂，現在整個蘇花無論是鐵路、公路都不通；其次台11線35k也因土石崩落封閉，所以南北都不通，如果要回豐濱鄉民眾，可走台11線光豐公路（光復－豐濱）；另外，台8線部分也是全線不通。（編輯：謝雅竹）1130403

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