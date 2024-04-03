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花蓮翰品酒店暫停營業 各地飯店陸續傳災損

2024/4/3 11:50（4/3 12:21 更新）
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花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，花蓮翰品酒店嚴重受損。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，花蓮翰品酒店嚴重受損。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
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（中央社台北3日電）台灣東部海域今天上午7時58分 發生芮氏規模7.3地震，花蓮翰品酒店宣布暫停營業，太魯閣晶英酒店暫時斷訊。另外，包括台北君品酒店等傳出災損，部分餐廳停業。

花蓮翰品酒店今天發布訊息指出，為確保旅客及員工安全，已決定暫停營業，進行必要的安全檢查及評估工作。暫停營業可能對已訂房的旅客造成不便，將全力協助後續安排。

台北君品酒店今早宣布，旗下餐廳頤宮因地震導致一些裝飾掉落，今天暫停營業1天。

晶華酒店集團也宣布，由於餘震不斷，頂樓泳池暫時關閉。目前集團旗下各酒店住宿的旅客和員工都平安，電梯和樓梯等出入口都有安排員工疏散安撫賓客。其中太魯閣晶英酒店暫時斷訊，但全員都平安。（編輯：陳政偉）1130403

#太魯閣晶英酒店
#花蓮翰品酒店
#台北君品酒店
花蓮災情
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