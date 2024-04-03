花蓮女中綜合大樓震後鋼筋裸露 校長：拆除可能性大
2024/4/3 11:43（4/3 11:56 更新）
（中央社記者張祈、洪學廣花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生地震，國立花蓮女子高級中學校舍鋼筋裸露，校長詹滿福說，目前受損最嚴重就是45年的綜合大樓，看起來已成危樓，幸師生及時疏散無人傷亡。
台灣東部海域上午發生規模7.2地震，花蓮縣政府已宣布停班停課，市區花蓮女中受地震影響，多棟校舍梁柱斷裂鋼筋露出，畫面看起來相當駭人。
花蓮女中校長詹滿福接受媒體聯訪指出，目前學校受損最嚴重的就是綜合大樓，這棟樓已經45年，主要是健康中心和輔導室諮商中心的大樓前1樓鋼筋裸露非常嚴重，目前看來已成為危樓，最後拆除的可能性非常大，還是要靠國家補助重建。
詹滿福表示，地震發生時學校主任、教官們處置得當，師生沒有任何人員傷亡，全部平安，目前已陸續放學生回家。
詹滿福說明，目前經檢視輔導室將搬到行政大樓，健康中心將搬到學務處前面，暫時讓學生有需求時可去。（編輯：張雅淨）1130403
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