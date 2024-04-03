國防部：副參謀總長進駐花蓮 協調人物力支援

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（中央社記者游凱翔台北3日電）花蓮今天發生強震，國防部表示，副參謀總長楊海明中將已進駐花蓮地區，協助人物力支援調派，相關兵力也完成整備，待命提供作戰區支援；國軍設施經查無重大損害，斷電部分以備援發電應處。

根據中央氣象署地震測報資訊，台灣地區今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域）。

國防部上午在例行記者會說明救災情形，軍事發言人孫立方少將指出，地震發生當下已清查各作戰區災損情形，第二作戰區已派遣人力並協調地方政府，副參謀總長楊海明中將、陸軍副司令陳忠文中將都進駐花蓮地區，協助人、物力支援調派，國防部災害應變中心後續將與中央災害應變中心密切協調。

國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長董冀星少將表示，軍方已派遣聯絡官、交通管制兵力協助地方，相關應變兵力均已完成整備，待命支援作戰區。

陸軍司令部參謀長陳建義中將補充，花東防衛指揮部指揮官稍早已陪同花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮東大門、北濱附近勘災，同時出動憲兵配合警力交通疏導，優先讓救災人員進入；若有需要，軍方將提供工兵機具、生命探測器、夜間照明、消毒及給水設備。

至於國軍設施是否受到災損，董冀星說明，清查國軍目前設施，均無重大損害，斷電部分則以備援發電等方式應處。（編輯：郭無患）1130403