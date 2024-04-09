國軍無人機投入花蓮救災 軍方：成效良好

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北9日電）花蓮近海3日發生地震，造成花蓮縣多處災情。陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，地震發生後，國軍第二作戰區派遣2架戰術型近程無人機投入救災，災情蒐整的傳輸效果、同步即時的成效良好。

國防部今天舉行例行記者會，說明國軍「漢光40號演習」規劃，媒體關注花蓮3日地震至今，國軍支援救災的人力、車次情況。

作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，自3日花蓮地震開始，國軍在第一時間就開設應變中心，派遣相關兵力支援，自3日至8日，國軍累積派遣兵力共計900餘人、車輛140餘車次、航空器4架次，目前仍派有8員兵力，主要是以照明車來協助花蓮市政府拆除危樓。

土耳其無人機團隊6日抵台協助救災，內政部長、中央災害應變中心指揮官林右昌當天受訪表示，太魯閣地形惡劣、通訊困難，因土耳其對無人機有經驗及特殊技術，才會運用測試在太魯閣較為困難地點，盼讓救援工作更順利。

媒體關注，這是否代表國軍協助救災的無人機，無法應付目前的救災情況。

陳建義說，地震發生後，國軍第二作戰區即依據國防部聯合作戰指揮中心（JOCC）指導，派遣2架國軍聯兵營所使用的戰術型近程無人機投入救災，進行災情蒐整，傳輸效果經過實際驗證和測試，包含同步即時到指揮所以及上級的中央災害應變中心，都可以同步掌握資訊。

陳建義強調，國軍無人機藉由支援救災機會，結合救災場景，將一些需要功能納入驗證，在這次救災執行過程中，「成效是良好」。

陳建義補充，國軍無人機此次協助救災有飛入中橫的段落，至於砂卡礑步道的區域，因為後來有土耳其無人機團隊進入，所以國軍無人機沒有特別飛到這個區域。（編輯：翟思嘉）1130409