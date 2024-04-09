新版ROE接戰規定112年完成修頒 漢光40號首度驗證

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北9日電）國軍漢光40號演習4月、7月舉行，將首度驗證去年完成修頒的新版接戰規定（ROE）。國防部今天說明，藉指揮程序下達、計畫的擬定研討ROE，也會給予不同任務屬性的單兵ROE小卡進行驗證。

國防部上午舉行記者會，作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將宣布，漢光演習為年度戰備訓練核心，今年漢光區分4月19日至26日舉行「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）及7月22日至26日實施的「實兵演練」。

今年漢光擁有多項重點，包括「平戰轉換機制」、「去中心化指管」、「戰力防護作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖能力」、「國土防衛韌性」、「全民防衛動員力量」及「交戰規則與國際法」。

其中「交戰規則與國際法」則是一大重點，主因是中共頻以機艦擾台，國軍除了應對方式外，如何慎防擦槍走火也是重要課題，更引起近期朝野立委呼籲軍方應將國際武裝衝突法等法規納入接戰規定（Rules of Engagement，ROE）。

事實上，去年漢光39號演習曾驗證戰時軍事審判機制，當時國防部法律事務司長沈世偉中將曾在備詢時回應，將同時與作戰部門共同推動ROE。

國防部上月接受中央社詢問最新進度時回應，國軍民國106年令頒「國軍常設接戰規定」（ROE），112年已依敵情威脅修頒，作為平戰時使用武器應變與作戰規範，國軍已將各種突發狀況、突規納入ROE，持續結合演訓時機驗證。

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對於此次漢光演習是否首次驗證新版ROE，董冀星說明，ROE已完成頒布，並在此次兵推、實兵藉由指揮程序下達、計畫的擬定研討ROE；實兵期間，也會給予單兵交戰規則小卡進行驗證與檢視。

媒體關切，ROE的項目眾多，如何囊括在小卡中供前線官兵閱讀並應處。董冀星舉例，外島、艦艇、打擊及守備等不同任務性質的官兵均有不同小卡，小卡內容列舉依據當前何種威脅、何種情況的用槍、用彈及各項處置方式時機，目的是讓前線官兵有所依據。（編輯：張均懋）1130409