陸軍：金門駐軍昨示警反制中國無人機侵擾符合規定

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北9日電）中國無人機昨天再度侵擾金門二膽島、猛虎嶼周邊空域，駐軍發射信號彈示警，並以干擾槍反制，迫使空拍機循原路徑飛回。陸軍司令部參謀長陳建義中將今天說，昨天駐軍應處符合規定，駐軍會依據當地防務、地理特性應處。

國防部今天召開例行記者會，說明國軍「漢光40號演習」規畫。媒體關切中國無人機昨天再度闖入金門周邊空域，國軍的應處和驅逐作為。

陳建義表示，金門地區昨天上午9時許、下午2時許，駐軍分別在二膽島、猛虎嶼偵獲中國大陸民用型無人機飛入監視區域，昨天駐軍的應處符合程序，進入警戒監視區域的中國民用無人機，也在駐軍以干擾槍反制後，被迫返回原起飛點。

陳建義表示，各外離島駐軍對於無人機應處，除依據國防部指導和程序，並結合防務和地理特性明確訂定，他曾在3日的國防部例行記者會提過，只要無人機在國軍射程內，「射擊是我們採取的手段」，偵獲無人機時先以信號槍告警，之後實施干擾槍反制和射擊。

陳建義說，是否進行射擊會結合當時狀況，考量射擊延伸線的背景、相關射程等因素。

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至於昨天侵擾二膽島、猛虎嶼的中國民用無人機型號，陳建義表示，軍方會根據第一線部隊回傳情資合理研判每個案件，軍方研判昨天侵擾的機型是「大疆」無人機。

陸軍金門防衛指揮部昨天發布新聞稿表示，轄屬二膽及猛虎嶼守備隊對空監視哨，分別於昨天上午9時許及下午2時許，各偵獲1架民用型空拍機接近二膽島及猛虎嶼，單位即依應處程序，發射信號彈示警並以干擾槍反制，迫使空拍機循原路徑飛回。（編輯：郭無患）1130409