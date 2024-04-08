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二膽猛虎嶼各偵獲1架中國空拍機 金防部干擾槍反制

2024/4/8 18:06
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（中央社記者游凱翔台北8日電）陸軍金門防衛指揮部今天表示，二膽、猛虎嶼守備隊對空監視哨，上午、下午各偵獲1架民用型空拍機，除發射信號彈示警也以干擾槍反制，迫使空拍機循原路徑飛回。

金門大膽島、二膽島近期屢遭中國網民空拍機拍攝，並將影片放上網路，外界關注國軍應處方式。陸軍司令部參謀長陳建義中將3日表示，這不是突發狀況，是灰色地帶侵擾、認知作戰複合多重威脅，只要無人機在射程內，射擊是採取的手段。

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陸軍金門防衛指揮部下午發布新聞稿表示，轄屬二膽及猛虎嶼守備隊對空監視哨，分別於上午9時許及下午2時許，各偵獲1架民用型空拍機接近二膽島及猛虎嶼，單位即依應處程序，發射信號彈示警並以干擾槍反制，迫使空拍機循原路徑飛回。

金防部強調，對於空拍機侵擾行為，已加強警衛勤務教育、提高防衛警覺，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況時可即時應處。（編輯：翟思嘉）1130408

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