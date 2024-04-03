外離島遭中國無人機侵擾 陸軍：射程內採取射擊

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（中央社記者吳書緯台北3日電）金門大膽、二膽島近期遭中國無人機拍攝，陸軍司令部參謀長陳建義中將今天說，這不是突發狀況，是灰色地帶侵擾、認知作戰複合多重威脅；國軍官兵將加強警覺應處，只要無人機在國軍射程內，「射擊是我們採取的手段」。

國防部今天上午舉行例行記者會，主題為「113年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習說明」。媒體關切金門大膽島、二膽島近期屢遭中國網民空拍機拍攝並將影片放上網路一事。

陳建義表示，中共對台灰色地帶侵擾與認知作戰，處在複合且多重威脅的環境下，國軍戮力戰訓本務，在各項軍事訓練、任務當中，官兵加強深化敵情觀念，還有各項突發狀況應處，是責無旁貸的責任，更是外離島官兵的日常。

陳建義說，無人機拍攝大、二膽島也是灰色地帶侵擾事件、認知作戰，動機絕對不是所謂中國的民間博主或網站在衝網路聲量，其企圖不言可喻，就是要製造對國軍官兵的不認同並造成壓力。

陳建義表示，國軍除了加強戰訓本務，也是要肯定基層官兵的辛勞，如果有處置不周延之處，也要瞭解官兵需求，給予輔導。

陳建義說，這不是突發事件，過去會發生，未來還會發生，甚至層出不窮、不斷推陳出新，國軍對於各項侵擾，包含航空器、無人機進入作戰地境，應處作為相當明確，除了以信號彈示警，還包含擊落，但現在無人機的飛行高度能達6000公尺，再加上環境背景聲響遮蔽，其實是不太容易發現，但只要是能在國軍射擊距離內，「射擊是我們採取的手段」。

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陸軍金門防衛指揮部昨天起開始進行的對海實彈射擊，因為天候因素調整至陸上靶場實施。陳建義表示，外島防區對海實彈射擊訓練會依據當時天候狀況、海上能見度等，基於安全性考量決定是否實施，射擊訓練純粹是基於訓練跟戰力維持需要，沒有其他考量。

陸軍表示，由於金門大霧，金門今天的射擊訓練都在陸上靶場進行，沒有火砲射擊，也沒有對海射擊。（編輯：郭無患）1130403