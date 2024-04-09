漢光兵推及演習4月、7月實施 納入俄烏以哈衝突啟示

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北9日電）國防部今天宣布，國軍漢光40號電腦兵推、實兵演習分別於4月19日至26日、以及7月22日至26日舉行，依據當前敵情威脅、國軍戰力現況、並研析納入俄烏戰爭、以哈衝突所獲啟示，設計仿真戰場景況，檢視戰備整備成效。

國防部今天舉行「漢光40號演習」說明記者會，副參謀總長執行官鄭榮豐上將、國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將、陸海空三軍參謀長、國防部發言人孫立方少將等人出席。

董冀星表示，漢光演習為年度戰備訓練核心，今年漢光區分4月19日至26日舉行「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），以及7月22日至26日實施的「實兵演練」兩階段實施。

電腦兵推部分，將以敵灰色地帶侵擾、對台封鎖及由演轉戰快速犯台等可能行動為想定場景，依近年兵推研討所得的備戰指導，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施8天7夜、連續24小時對抗演習。

過往兵推期程概略都為5天4夜，董冀星說，此次漢光兵推進行8天7夜，主要增加對敵灰色地帶應處以及平戰轉換的想定。

實兵演習部分，董冀星表示，依防衛作戰想定及進程，由三軍各戰略執行單位，在本、外（離）島海、空域及作戰責任地境，結合全民防衛動員演習，實施5天4夜「全員、全裝、部分實彈」演練。

董冀星強調，今年漢光演習是依據當前敵情威脅、國軍戰力現況、研析納入烏俄戰爭及以哈衝突所獲啟示，設計仿真戰場景況，以務實檢視戰備整備成效。至於從以哈衝突、俄烏戰爭獲得何種啟示，董冀星表示，主要是認知作戰應處、不對稱戰力發揮、後備部隊應用等不對稱戰法，都是此次想定參考。

此次漢光重點分別為「平戰轉換機制」、「去中心化指管」、「戰力防護作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖能力」、「國土防衛韌性」、「全民防衛動員力量」及「交戰規則與國際法」。

董冀星指出，平戰轉換機制部分，為驗證對敵由演轉戰，快速攻台應處能力，兵推規劃8天7夜連續推演，檢視平戰轉換期間，國軍提升指揮機制、增加戰備兵力及部隊快速分散部署等作為，以強化應急作戰防衛戰力。

去中心化指管部分，因應現代戰爭快速變化，戰場複雜度與不確定性日益增加，演習將藉各種狀況，驗證任務式指揮、分散式指管機制，以遂行獨立防衛作戰任務能力；戰力防護部分，戰力保存為後續戰力發揮基礎，演習驗證地面部隊藉欺敵偽裝、堅固工事與建物掩蔽，艦艇海上機動、分散靠泊，戰機戰備轉場、防空與訊跡管理，及重要軍品物資前推預置、分區屯儲等後勤支援措施，確保三軍戰力完整與安全。

整體防空效能部分，統合三軍部隊防空兵、火力，演練近、中、遠程整體防護網，並運用戰機增強聯合防空效能；聯合截擊與反封鎖能力部分，整合監偵雷達、海空軍與海巡兵力、岸置反艦武器及無人載具等，建立海上擊殺鏈，提升協同打擊及濱海打擊效能；另運用海空兵力及海巡艦艇，共同執行護航任務，維持重要聯外海、空交通暢通。

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國土防衛韌性部分，驗證由作戰區整合責任地境內三軍、海巡、特戰部隊及全民總力等，演練灘岸火殲、反擊、反空（機）降、衛戍作戰及城鄉守備等防衛任務，確保國土安全；全民防衛動員能量部分，將年度同心、自強、民安及萬安演習等納入共同操演，整合地方警、消及民防團體與組織，執行後備部隊動員、民（物）力徵用、戰災搶救、防空疏散及災民收容等，發揮軍民整合與城鄉防護效能。

交戰規則與國際法方面，為確保平戰軍事行動符國際法，演習驗證法律支援作戰，訓練指揮官與部隊在武裝衝突威脅環境下，透過交戰規則培養決策與應對能力；另藉戰略溝通爭取國際支持。（編輯：郭無患）1130409