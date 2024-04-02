民安10號演習4/11起11地方政府實施 桃市打頭陣

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（中央社記者吳書緯台北2日電）為保障國人生命財產安全，強化地方政府於戰時景況下各項災害搶救作為，國防部公告，113年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習將於11日起，輪流由桃園市等11個直轄市、縣市政府辦理。

國防部昨天公告今年民安演習各縣市主辦的場次期程，分別是4月11日為桃園市政府、4月18日南投縣政府、4月25日彰化縣政府、5月2日屏東縣政府、5月9日嘉義縣政府、5月16日苗栗縣政府、6月6日新竹縣政府、6月13日宜蘭縣政府、6月20日雲林縣政府、7月23日新北市政府、7月25日高雄市政府。

除7月23日新北市政府所主辦的場次為週二外，其餘10個場次都在週四舉行。

國防部公告指出，各場次演習期程及地點等規劃，將於演習前另行通報。

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根據國防部3月所送交立法院的業務報告指出，今年「民安10號演習」為提升地方政府平、戰時臨災搶救應變能量，除新增潛勢區民眾配合演練，加強推廣緊急避難包，另為磨練反制假訊息及強化資安防護等應變作為，首次邀請災防、金融及資安等專家學者參與觀察，提供專業建議，以為後續策進參考。

國防部業務報告並指出，今年「萬安47號演習」規劃於7月22至25日舉辦，將由地方政府各擇2個鄉（鎮、市、區）實施民眾疏散避難，並置重點於驗證防空疏散避難處所主動開放、戰時災民收容救濟站開設等課目，以深化全民防空意識。（編輯：郭無患）1130402