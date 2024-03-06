國軍漢光40號電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北6日電）根據國防部最新規劃，今年漢光40號電腦兵推演習將運用聯合戰區層級模擬系統，規劃長達8天7夜的攻防對抗推演，有別於近5年漢光電腦兵推期程均為5天4夜。

國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會報告業務、並備質詢，書面報告今天送抵立法委員辦公室。

根據報告書內容，國防部已依共軍近年擾台模式與敵可能行動，完成漢光40號電腦兵推演習想定場景設計，運用聯合戰區層級模擬系統，規劃8天7夜攻防對抗推演。

近5年國軍漢光「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），期程均為5天4夜。

國防部表示，電腦兵推演習目的是驗證國軍灰色地帶應處以及防衛作戰各階段的處置程序，並磨練各級指揮官作戰決策能力、參謀判斷與計畫作為，達成聯戰指揮與全民總力整合等訓練目標。

國防部指出，共軍近期頻密以空飄氣球、無人機、民用船舶對台進行多類型灰色地帶飽和式襲擾，並持續組建遠火部隊、增加武裝直升機訓練頻次，及藉海、空軍聯合戰備警巡，升高對台威懾力度。

國防部強調，國軍持續保持每天24小時應變警覺，運用聯合情監偵達成早期預警，適切派遣偵巡艦、戰機及防空飛彈，進行監控、追瞄、強制驅離等多重反制手段，於海峽中線及防空識別區（ADIZ）應處共軍襲擾，維護領空、領海安全及捍衛主權完整。

維護關鍵基礎設施安全是去年漢光39號演習的驗證重點之一，國防部指出，已參考俄烏戰爭及以哈衝突所獲經驗，國軍透過平時戰演訓任務，建構重層防禦體系，以提升關鍵基礎設施安全及韌性，並藉既有工事、堅固建築、偽裝欺敵、海上機動、分散靠泊、戰備轉場等措施，落實戰力保存作為，確保人員、武器、裝備、物資及重要設施安全，使其戰力發揮及戰時維運正常，達成戰略持久目的。

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國防部表示，提升資電戰力作為，國軍指管系統採複式配置，具備專屬光纖網路，並建置微波及衛星通信等多重備援手段，確保指管不中斷，並透過共同作戰圖像整合，達成即時情資共享，以滿足作戰任務實需。

另外，為形成電子戰力加乘效果，國軍建置各型電子偵蒐、干擾及防護裝備、妥適分配電磁頻譜，以強化威脅應處能力，形成區域電戰防護網，支援作戰任務進行。（編輯：郭無患）1130306