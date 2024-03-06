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國防部：1年期義務役男1、2月逾2000人入營

2024/3/6 14:23
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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北6日電）一年役期義務役男自1月25日起陸續入營接受入伍訓練。國防部今天表示，1、2月已有役男2100餘員，在北、中、南、東等地區入營。

國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢，國防部業務報告書面版本今天已送抵立法委員辦公室。

國防部指出，回復徵集1年常備兵現役，已於民國112年12月29日公告1年期滿，今年1月1日起，徵集94年次以後出生役男。各新訓中心已完備內部管理、專長遴選、單位選填等整備。

國防部表示，自113年起訓練作為採循序漸進方式，提升訓練強度與深度，各役期入伍訓練均統一為8週，增加「快反射擊、戰傷救護、健康管理」等課目，期末鑑測結合震撼教育於野外以3天2夜、晝夜連續方式，實施行軍、宿營及戰鬥狀況演練，使役男具備單兵戰鬥技能達「合格戰鬥兵」標準，可接受班以下任務式指揮，遂行小部隊戰鬥。

針對役男入伍結訓分發部隊，國防部指出，結訓規劃分發本、外島步兵營連、中樞防衛及戒護排等守備部隊，亦可依其民間專長配合部隊專業需求，參加專長遴選或志願選擇至主戰單位服役，以發揮所長。

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至於役男於部隊服役期間，國防部表示，將依作戰任務及編制專長施訓，持續強化單兵戰技、新式武器操作、民防任務等訓練，並藉基地輪訓實施作戰計畫演練、各式武器實彈射擊及民防任務測考，結合年度各項重大演訓實施演練，使役男具備個人作戰職能，退伍返鄉後可參與民防團隊，擔負「保家、保鄉、保土」責任，成為國土防衛任務的堅實戰力。

為落實役男照顧及增進其權益，國防部表示，一年期義務役役男服役期間除支領薪額及專業加給外，另視單位駐地與實際從事勤務，可再支領地域加給與相關勤務加給；1、2月份入營役男退休金提繳資料，已傳送勞保局，以累積其職涯退休所得；針對申請彈性修業在學役男，教育部與內政部已建立勾稽比對督管作法，藉由定期稽核及輔導，以周延申請機制。（編輯：林興盟）1130306

#邱國正
#立法院
#國防部
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