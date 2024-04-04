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國軍持續挺進花蓮災區 助秀林鄉水源國小復原

2024/4/4 13:49（4/4 14:01 更新）
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花蓮發生強震，花防部戰車營官兵4日前往花蓮秀林水源國小協助搬運磚瓦。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 113年4月4日
花蓮發生強震，花防部戰車營官兵4日前往花蓮秀林水源國小協助搬運磚瓦。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 113年4月4日
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（中央社記者游凱翔台北4日電）花蓮強震造成多處房舍毀損，國軍官兵除派遣工兵連、衛生連等單位持續協助天王星大樓搜救外，今天也派遣戰車營官兵前往秀林鄉水源國小災後復原，確保學童連假後有安全的學習環境。

中央氣象署地震測報資訊顯示，昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域）。

震災發生當下，國防部已清查各作戰區災損情形，花東防衛指揮部已派遣人力並協調地方政府，副參謀總長楊海明中將、陸軍副司令陳忠文中將進駐花蓮地區，協助人、物力支援。

強震造成包括天王星大樓在內等屋損及道路坍塌，綜合國防部臉書粉絲團「國防部發言人」及軍事新聞通訊社等訊息，空軍五聯隊、花防部本部連、化兵連、工兵連、二支部衛生連、機步333旅聯兵一營及花蓮憲兵隊等共132人，支援天王星大樓倒塌現場。

此外，亦提供救護車、照明車、消防車以及沐浴機等救災車輛及機具，除協助夜間照明外，也開設沐浴站供受災住戶盥洗。

為因應地震災後復原需求，花防部今天上午也派遣戰車營官兵前往秀林鄉水源國小，協助搬運因地震造成的倒塌圍牆，以確保當地學童於連假結束後，能回到安全且良好的學習環境。

特別的是，救災官兵也在勤餘時間與家人視訊報平安，國防部在粉絲團表示，協助救災的官兵也是家人心心念念的牽掛，但現在他們必須協助地方重建家園。國軍會堅持努力，不管面臨什麼，都會與民眾一起克服。（編輯：翟思嘉）1130404

花蓮發生強震，國軍官兵於天王星大樓救災現場架設照明燈，協助特搜隊員夜間照明。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 113年4月4日
花蓮發生強震，國軍官兵於天王星大樓救災現場架設照明燈，協助特搜隊員夜間照明。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 113年4月4日
花蓮發生強震，官兵在救災勤餘與家人視訊報平安。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 113年4月4日
花蓮發生強震，官兵在救災勤餘與家人視訊報平安。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 113年4月4日
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