國軍持續挺進花蓮災區 助秀林鄉水源國小復原
2024/4/4 13:49（4/4 14:01 更新）
（中央社記者游凱翔台北4日電）花蓮強震造成多處房舍毀損，國軍官兵除派遣工兵連、衛生連等單位持續協助天王星大樓搜救外，今天也派遣戰車營官兵前往秀林鄉水源國小災後復原，確保學童連假後有安全的學習環境。
中央氣象署地震測報資訊顯示，昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域）。
震災發生當下，國防部已清查各作戰區災損情形，花東防衛指揮部已派遣人力並協調地方政府，副參謀總長楊海明中將、陸軍副司令陳忠文中將進駐花蓮地區，協助人、物力支援。
強震造成包括天王星大樓在內等屋損及道路坍塌，綜合國防部臉書粉絲團「國防部發言人」及軍事新聞通訊社等訊息，空軍五聯隊、花防部本部連、化兵連、工兵連、二支部衛生連、機步333旅聯兵一營及花蓮憲兵隊等共132人，支援天王星大樓倒塌現場。
此外，亦提供救護車、照明車、消防車以及沐浴機等救災車輛及機具，除協助夜間照明外，也開設沐浴站供受災住戶盥洗。
為因應地震災後復原需求，花防部今天上午也派遣戰車營官兵前往秀林鄉水源國小，協助搬運因地震造成的倒塌圍牆，以確保當地學童於連假結束後，能回到安全且良好的學習環境。
特別的是，救災官兵也在勤餘時間與家人視訊報平安，國防部在粉絲團表示，協助救災的官兵也是家人心心念念的牽掛，但現在他們必須協助地方重建家園。國軍會堅持努力，不管面臨什麼，都會與民眾一起克服。（編輯：翟思嘉）1130404
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